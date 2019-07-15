В Нижнем Тагиле на рыбалке утонули два несовершеннолетних брата

Взрослые не смогли реанимировать захлебнувшегося младшего ребёнка, а старшего удалось найти только водолазам.

Житель Нижнего Тагила с другом и тремя своими детьми отправился порыбачить на реку Тагил. В какой-то момент дети отошли от взрослых на несколько десятков метров, чтобы искупаться, однако произошла трагедия.

Как сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области, средний из детей — мальчик 2006 года рождения — вернулся к взрослым и сообщил, что его восьмилетний брат начал тонуть, а старший — 17-летний —стал его спасать.

— Когда мужчины прибыли к указанному ребёнком месту, они не увидели ни младшего, ни старшего из братьев. Тогда они стали принимать меры по обнаружению и спасению детей. В итоге им удалось вытащить из воды лишь 8-летнего мальчика, который к тому моменту был без чувств, — сообщает ведомство.

Попытка реанимировать ребёнка не увенчалась успехом, прибывшие через какое-то время на берег сотрудники скорой также не успели. Тело 17-летнего парня смогли найти только водолазы водно-спасательной станции.

— Точная причина смерти обоих детей будет установлена в ходе судебно-медицинских экспертиз. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение, — сообщают следователи.

Начиная с мая подобные случаи происходили по всей России. Так, в Курской области утонули шестилетняя девочка и девятилетний мальчик. В Приморском крае течение реки унесло восьмилетнего мальчика и десятилетнюю девочку. А в Ростовской области в воде погибли мальчики пяти и семи лет.