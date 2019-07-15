"Главного вора" России Шишкана задержали за расправу над депутатом и её семьёй

Проверяется причастность задержанного и к иным преступлениям в столичном регионе.

На территории Московской области проводятся следственные мероприятия в связи с задержанием Олега Шишканова, называемого в криминальных кругах "главным вором России" и известного по прозвищу Шишкан. По данным следствия, он может быть причастен к убийству как минимум четырёх человек — депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи.

— По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, добавив, что проверяется причастность задержанного и к иным преступлениям в столичном регионе.

Содействие сотрудникам Следственного комитета по данному делу осуществляют ГУУР МВД России и ФСБ России.

Напомним, в 2012 году произошло исчезновение гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское" и депутата местного заксобрания Татьяны Сидоровой, а также её мужа, сына и сестры. В их доме оперативники обнаружили следы крови. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Пропавшие или их тела так и не были найдены.

Как уже сообщал Лайф, в августе 2018 года воровской мир выбрал себе в лидеры Олега Шишканова (Шишкана) после того, как Захария Калашова (Шакро Молодой) отправили отбывать срок в колонию. Подробнее читайте в материале Лайфа.

Шишкан на троне. Чем знаменит новый король воровского мира?