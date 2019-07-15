Водитель лопатой отбил работницу АЗС от насильника-наркомана

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на изнасилование".

В Омской области мужчина в состоянии наркотического опьянения попытался изнасиловать девушку-оператора на автозаправочной станции. Однако его злым умыслам помешал водитель, который обезвредил его лопатой.

— Стал требовать заправить его бесплатно, а когда получил отказ, стал приставать к девушке-оператору и пытался её изнасиловать, — сообщается на сайте управления СК РФ по региону.

В этот момент и подъехал спаситель девушки. Случайный свидетель ЧП схватил лопату и ударил ею насильника. После этого мужчина вызвал полицию и скорую.

Злоумышленника задержали. Сотрудники правоохранительных органов нашли видеозапись с камеры наблюдения, которая сняла попытку изнасилования. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на изнасилование".

Ранее Лайф показал видео, как обидчивый водитель из Ростова-на-Дону протаранил заправку и пытался сжечь свой автомобиль.