Сына российского виолончелиста заподозрили в истязании собственных детей

По данным СМИ, в полицию поступила информация о том, что Денис Монигетти жестоко обращался с малышами несколько лет.

Сына российского виолончелиста Ивана Монигетти — Дениса, который живёт в Швейцарии, заподозрили в сексуальном насилии над родными детьми — четырёх и двух лет. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

— Поступили сведения, что с 2015 года и по сей день 46-летний Денис Монигетти, проживая на территории Швейцарии, подвергал своих детей четырёх и двух лет сексуальному насилию и жестоко с ними обращался, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сын музыканта также душил маленьких детей, выкручивал им суставы рук. Поступившую информацию передали российским правоохранительным органам. Они выясняют её достоверность.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали мужчину, который несколько часов насиловал восьмилетнего ребёнка, пока его мать пила.