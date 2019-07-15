В Москве женщина умерла во время сеанса массажа

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Косметолог часто не хотела принимать её после выходных, потому что клиентка приходила нервной.

<p>Элина Бабичева. Фото © vk.com</p>

В центре врачебной косметологии в Западном округе Москвы на сеансе массажа скончалась 29-летняя женщина. Как стало известно Лайфу, там уверяют, что Элина Бабичева пришла на сеанс к специалисту Юлии Качан с расширенными зрачками и тремором.

Женщина якобы явилась после бурно проведённых выходных взъерошенной и какой-то нервной. Во время предыдущих сеансов она рассказывала косметологу, что с одним мужчиной встречается, с другим — проводит выходные, с третьим — собирается лететь отдыхать.

<p>Коллаж L!FE. Фото © vk.com / Элина Бабичева / Юлия Качан</p>

Косметолог уверяет, что даже не успела начать процедуру массажа или наложить маски для чистки лица. По её словам, пациентку затрясло в кресле и у неё пошла пена изо рта.

Качан и её медсестра пытались реанимировать клиентку и вызвали скорую. Однако у женщины закатились глаза и начались сильные конвульсии. Скорой осталось только констатировать смерть.

<p>Кабинет, где умерла пациентка. Фото © L!FE</p>

В данный момент тело Элины Бабичевой находится в морге. Причина смерти станет известна только после вскрытия.

В прошлом году Лайф сообщал, что также 29-летняя женщина скончалась в частной московской медклинике. Однако тогда это произошло после пластической операции на носу.

Автор:
ИК
Иван  Комогорцев
Соавторы:
Юлия  Морозова
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