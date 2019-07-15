Медведев распорядился об ускоренной помощи пострадавшим от паводка в Приангарье

Глава Кабмина РФ установил трёхдневный срок для оформления документов на предоставление выплат гражданам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила оперативной финансовой помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

— Установлен трёхдневный срок для оформления документов на предоставление выплат. Социальные выплаты пострадавшим гражданам, осуществляемые государственными внебюджетными фондами, будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки, — рассказали в пресс-службе кабмина.

Также Правительству Иркутской области поручено "содействовать созданию комиссий по оценке степени утраты пострадавшими имущества первой необходимости" и контролировать их работу и процесс предоставления выплат населению.

В постановлении также содержатся распоряжения к Центробанку, банкам, Пенсионному фонду РФ и Почте России. ЦБ обязан проследить за доведением кредитными организациями денег до получателей, банкам — продлить режим работы отделений, а Пенсионному фонду РФ и Почте России — обеспечить оперативные выплаты пенсий и другие соцвыплаты пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области ведутся масштабные работы по устранению последствий. Уже вывезено 140 тысяч кубометров мусора, проводится санобработка.