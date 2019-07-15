Сотрудника ЦНИИмаш отправили под домашний арест по делу о госизмене

Срок ареста установлен до 3 сентября. Есть ещё два фигуранта этого громкого дела.

Сотрудник центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергей Мещеряков стал третьим фигурантом дела о госизмене. Лефортовский суд Москвы отправил его под домашний арест.

— В отношении Мещерякова Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Госизмена", избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября, — передаёт ТАСС слова представителя суда.

О Мещерякове известно лишь то, что ему 77 лет и он является старшим научным сотрудником ЦНИИмаш. Другая информация не раскрывается, так как материалы уголовного дела содержат гриф "секретно".

Напомним, ранее по обвинению в госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, а позже — его ученика, также сотрудника института Романа Ковалёва. По версии следствия, учёные передавали данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий бельгийскому Фон-Кармановскому научному институту гидродинамики.