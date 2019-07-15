Опубликовано видео задержания 32 участников криминальной сходки в Подмосковье

Спецоперация силовиков проводилась в одном из ресторанов города Люберцы. На задержанных пока составили административные протоколы.

МВД опубликовало кадры задержания 32 участников так называемой воровской сходки криминальных авторитетов России в одном из ресторанов в подмосковных Люберцах. По данным оперативников, задержанные собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с криминальным покровительством предпринимателей.

— В ходе проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 32 мужчины, которые доставлены в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На задержанных составили протоколы по статье о неповиновении законному требованию представителя власти.

Ранее сообщалось, что на этой сходке задержали внука Деда Хасана. А на подмосковной даче задержали Шишкана — главного криминального авторитета России. Его заподозрили в массовом убийстве.

Лайф рассказывал, что воровской мир выбрал себе в лидеры Шишкана после того, как Захария Калашова (Шакро Молодой) отправили отбывать срок в колонию. Подробнее читайте в материале:

Шишкан на троне. Чем знаменит новый король воровского мира?