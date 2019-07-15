В Архангельске 16-летние девушки до смерти забили бутылкой "заносчивую" знакомую

По словам злоумышленниц, одна из них держала жертву, а вторая била её, резала осколками стекла и душила.

В Архангельске две 16-летние девушки признались в убийстве знакомой за то, что та вела себя слишком заносчиво. Об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Тело 17-летней девушки обнаружили у железнодорожных путей по улице Партизанской 30 июня. В ходе расследования правоохранители вышли на след двух знакомых потерпевшей. Во время допроса девушки подробно рассказали о причинах конфликта.

— 29 июня днём между девушками произошёл конфликт, в процессе которого одна из подозреваемых нанесла потерпевшей не менее двух ударов стеклянной бутылкой по голове и осколками стекла по лицу, после чего душила пострадавшую, — уточнили следователи.

Вторая девушка держала потерпевшую, пока подруга её избивала. Кроме того, она подавала сообщнице предметы, которыми та наносила удары. Преступницы признались, что ссора произошла из-за "заносчивости" убитой.

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