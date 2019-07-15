ФСБ ликвидировала в Ростовской области ячейку ИГИЛ, планировавшую теракты

Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали в Ростовской области ячейку ИГИЛ*, которая планировала теракты и нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

— ФСБ РФ на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ, в состав которой входили три гражданина РФ, — приводит слова пресс-службы ЦОС ФСБ РФ РИА "Новости".

Главарь группы открыл огонь по сотрудникам полиции у хутора Глинки при попытке остановить его автомобиль. Однако от ответного огня в машине боевика взорвалось неустановленное взрывное устройство, и тот погиб на месте.

Ещё двух членов ячейки поймали в Ростове-на-Дону. У них обнаружили взрывчатку, боеприпасы и детонаторы.

В ЦОБ ФСБ РФ добавили, что на след подозреваемых вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.