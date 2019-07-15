Два тюменца поехали на рыбалку и по дороге порубили друг друга топором

Сначала они напали друг на друга с ножом, а потом перешли к более тяжёлому орудию.

Два приятеля из Тюмени отправились на рыбалку со своими вторыми половинами, и ничего не предвещало беды. Но по пути в магазин за алкоголем рыбаки повздорили, и словесная перепалка неожиданно переросла в конфликт с насилием.

Как сообщает Управление МВД РФ по региону, один из мужчин достал нож и несколько раз ударил им друга. Тот успел нож перехватить и нанёс ответный удар в живот. Потом кто-то из них достал из багажника машины топор и накинулся на второго. В ходе драки топор переходил из рук в руки, и в результате оба дебошира оказались сильно изранены.

Всё происходило так быстро, что никто из очевидцев не успел вмешаться или вызвать полицию. Но в момент, когда оба мужчины упали без сил, мимо проезжал участковый. Он оказал им первую помощь и вызвал скорую.

— В настоящее время следственным отделом МО МВД России "Тюменский" возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, — уточнили в полиции.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Владимирской области убил жену, изгоняя из неё "бесов".