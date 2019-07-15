Популярная блогерша написала твит о наркотиках и получила срок больше Эскобара

Девушка прокомментировала сериал "Нарко" о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре.

Популярная турецкая блогерша Пынар Карагёз, известная под псевдонимом Pucca, приговорена к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы за "поощрение к употреблению наркотиков". Она также должна выплатить штраф в 66,6 тысячи турецких лир (более $11,5 тысячи).

Поводом для уголовного дела против девушки стал твит о наркотиках. В декабре 2018 года Pucca во время обсуждения сериала "Нарко" о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре написала, что некоторые люди вынуждены заниматься этим, чтобы прокормить детей.

— В Колумбии из-за тяжёлой экономической ситуации в стране сотни тысяч людей зарабатывают себе на жизнь, продавая это. В Медельине благодаря наркоторговле люди приносят домой хлеб для своих детей, — гласил злополучный твит девушки.

Комментируя решение суда в "Инстаграме", Pucca заплакала и заявила, что даже Эскобар не получил такого тюремного срока. Тот просидел в тюрьме не более 15 месяцев. Адвокат блогера намерен обжаловать вердикт.

Ранее сообщалось, что ведущая телешоу, звезда "Ютуба" и "Инстаграма" Эмили Хартридж разбилась на электросамокате.