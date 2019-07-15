Объявлены победители конкурса #РоссияБольшеЧемТыДумаешь

Путём открытого голосования пользователи выбрали из шести тысяч фотографий три наилучшие.

В социальной сети "ВКонтакте" завершился конкурс на лучшую фотографию #РоссияБольшеЧемТыДумаешь. Проект был создан с целью привлечения внимания молодёжи к природным красотам России и популяризации внутреннего туризма.

Путём открытого голосования пользователи выбрали трёх победителей. Больше всего голосов было отдано за озеро Дарашколь на Алтае (Тимофей Ракшин), Кондуки (Маргарита Бельская) и Кузнецкий Алатау (Анастасия Мелицкова). Их работы можно увидеть на фасадах зданий по адресам: улица Красная Пресня, д. 6/2, с. 1; Смоленский бульвар, д. 22/14; Зубовский бульвар, д. 31−33.

В конкурсном отборе было представлено более шести тысяч фотографий. От участников требовалось опубликовать авторский снимок с красотами России на своей странице в социальной сети, добавить небольшой рассказ о локации и поставить хештег #РоссияБольшеЧемТыДумаешь.

Помимо победителей экспертное жюри отобрало 20 лучших фотографий, которые будут представлены на августовских фотовыставках в парках "Красная Пресня" и "Лианозовский". Кстати, каждая из работ дополнена QR-кодом, перейдя по которому, зритель сможет ознакомиться с интересной информацией о локации, где была сделана фотография.

Инициаторы проекта — сообщество "Betraveler | Добро пожаловать на Землю" и ГАУК "Мосгортур" при поддержке Департамента культуры города Москвы.