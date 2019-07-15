В Кремле заявили, что рассчитывают на освобождение Вышинского

Дмитрий Песков не стал комментировать, возможен ли обмен журналиста на задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Российские власти надеются, что находящийся под арестом на Украине журналист Кирилл Вышинский, обвинённый Киевом в государственной измене и незаконном обороте оружия, в скором времени всё же выйдет на свободу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу, — заявил официальный представитель Кремля.

В то же время Дмитрий Песков отказался от комментариев на вопрос, возможен ли обмен журналиста на задержанных в конце 2018 года в Керченском проливе украинских моряков.

— Я оставлю без комментариев этот вопрос, — отметил Песков.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и незаконном обороте оружия. Вышинскому может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам он назвал дело давлением на свободу слова. В Кремле заявили о неприемлемости действий Киева против российских журналистов.

Как сообщал Лайф, мать Вышинского написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее в Генпрокуратуре Украины допустили, что журналист может быть освобождён в ближайшее время.