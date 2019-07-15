В Кремле заявили, что рассчитывают на освобождение Вышинского

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Кирилл Вышинский в зале судебного заседания. Фото © ТАСС / Volodymy Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire

Дмитрий Песков не стал комментировать, возможен ли обмен журналиста на задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Российские власти надеются, что находящийся под арестом на Украине журналист Кирилл Вышинский, обвинённый Киевом в государственной измене и незаконном обороте оружия, в скором времени всё же выйдет на свободу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу, — заявил официальный представитель Кремля.

В то же время Дмитрий Песков отказался от комментариев на вопрос, возможен ли обмен журналиста на задержанных в конце 2018 года в Керченском проливе украинских моряков.

Я оставлю без комментариев этот вопрос, — отметил Песков.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и незаконном обороте оружия. Вышинскому может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам он назвал дело давлением на свободу слова. В Кремле заявили о неприемлемости действий Киева против российских журналистов.

Как сообщал Лайф, мать Вышинского написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее в Генпрокуратуре Украины допустили, что журналист может быть освобождён в ближайшее время.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алексей  Гладких
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