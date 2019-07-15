Актёр Александр Петров захотел "Оскар" за роль в "Тексте"

Лента повествует о студенте филологического факультета, который попадает в тюрьму.

Российский актёр Александр Петров надеется, что фильм "Текст" Клима Шипенко по одноимённому бестселлеру Дмитрия Глуховского выдвинут от России на премию "Оскар". Лента выйдет осенью 2019 года, в ней Петров сыграл главную роль.

— Столько сил было положено. Невероятный материал, который написал Митя Глуховский, и я буду принимать в нём участие. <...> Когда я только прочитал эту книгу, то понял, что рано или поздно будет фильм и что я там приму участие. Так и получилось, — передаёт ТАСС его слова.

Роман Глуховского повествует о первокурснике филологического факультета МГУ Илье, который только закрыл сессию. Однако вскоре студент оказывается за решёткой — в клубе ему подкидывают наркотики. Через семь лет он выходит на свободу, но остаётся в полном одиночестве — лучший друг занят собственной жизнью, любимая девушка ушла, мать умерла за пару дней до выхода сына из тюрьмы.

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