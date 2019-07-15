Тело голливудского актёра и его мопса нашли на глухой дороге в США

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8 июля Левин уехал из дома вместе с собакой по кличке Boo Bear и больше не вернулся.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/r.i.p.s/?hl=ru" target="_blank">r.i.p.s</a></p>

Тело исчезнувшего неделю назад голливудского актёра Чарльза Левина и его мопса обнаружили на глухой дороге в американском штате Орегон. По данным AP, умершего нашли рядом с его автомобилем.

70-летний актёр пропал 8 июля. Он уехал из дома на машине вместе с собакой по кличке Boo Bear, с которой почти никогда не расставался. После этого Левина больше не видели живым. Проводятся экспертизы, чтобы подтвердить личность умершего.

Левин исполнил более 50 ролей в фильмах и сериалах. Самые известные из них — "Сайнфелд", "Закон Лос-Анджелеса", а также картины Вуди Аллена "Энни Холл" и "Манхэттен".

Ранее сообщалось, что американская актриса Стефани Низник, известная по роли в фильме "Стартрек. Восстание", скоропостижно скончалась в США.

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