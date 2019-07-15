Матвиенко: "Лидеры России" создают реальные социальные лифты для молодёжи

Председатель Совфеда также напомнила о различных грантах, специальных образовательных программах и форумах, которые призваны помочь молодёжи.

Конкурс управленцев "Лидеры России" создаёт реальные социальные лифты для молодёжи, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье.

— Есть замечательный проект "Лидеры России", который охватил всю нашу страну и создаёт реальные социальные лифты для талантливой молодёжи, — отметила председатель верхней палаты парламента.

Она также напомнила о различных грантах, специальных образовательных программах и форумах, которые призваны помочь молодёжи.

— Государство хочет подчеркнуть, что вы востребованы, вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны, — обратилась к участникам "Территории смыслов" Матвиенко.

Она призвала и дальше создавать условия, чтобы молодые люди могли самореализоваться и раскрывать свои таланты.

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей".