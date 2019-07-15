Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса оказался злостным нарушителем ПДД

По словам врио главы республики, никаких санкций ранее водителю за это не последовало.

Водитель автобуса с туристами из Башкирии, который накануне опрокинулся на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, неоднократно привлекался к ответственности за превышение разрешённой скорости. Об этом рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио главы республики Радий Хабиров.

— У нас в стране по-прежнему всё плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по-прежнему доверялись жизни людей, но скорость сбросить в ливень ему и в голову не пришло, — написал Хабиров.

Как сообщает "Интерфакс", на оперативном совещании в региональном правительстве врио главы республики уточнил, что "многократно" — это 18 раз.

— Пассажиры были не пристёгнуты. Водитель из Набережных Челнов 18 раз привлекался к административной ответственности — в основном за превышение скоростного режима, — сказал он.

Хабиров добавил, что в момент аварии дорога и разметка были идеальными. Дорожные условия осложнял только ливень.

ДТП с автобусом в Башкирии, произошедшее вчера вечером, унесло жизни шести человек. Лайф ранее публиковал имена погибших.