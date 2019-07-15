Кинокритик о женщине — агенте 007: Они уничтожат Джеймса Бонда как героя

Шнейдеров уверен, что легендарный герой должен быть только таким, каким был до сих пор, — англичанином, умеющим прекрасно носить смокинг.

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал безобразием то, что роль агента 007 в боевике "Бонд 25" исполнит темнокожая актриса Лашана Линч. По его мнению, этот выбор противоречит задумке писателя Яна Флеминга, который создал персонажа легендарного шпиона.

— Джеймс Бонд — мужчина, он гетеросексуал, он англичанин, он умеет прекрасно носить смокинг, стрелять и владеет ударом в нужное место и в нужное время. На мой взгляд, никакие другие отклонения невозможны, — сказал Шнейдеров в беседе с Лайфом.

Ранее сообщалось, что на решение сделать Бонда темнокожей женщиной повлияла одна из авторов ленты — Фиби Уоллер-Бридж, известная своими феминистскими взглядами.

Шнейдеров назвал такое решение чудовищным и разделил возмущение фанатов. Он полагает, что лучше всего роль агента подходит Шону Коннери и Пирсу Броснану. Кинокритик уверен, что нововведением уничтожат героя Джеймса Бонда.