Матвиенко рассказала, как достигла счастья

Председатель Совфеда пояснила участникам "Территории смыслов", что оно заключается в гармонии с окружением.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с участниками форума "Территория смыслов" собственными секретами счастливой жизни. По признаниям сенатора, себя она считает счастливой. В частности, потому, что всю жизнь занимается любимым делом, а семья её всегда поддерживает.

— Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня — это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определённых успехов. Счастье — в гармонии, у меня замечательная семья: сын, внучка, — сказала Матвиенко.

Валентина Ивановна подчеркнула, что на протяжении всех 47 лет трудового стажа ощущала себя востребованным человеком, что придавало ей сил упорно работать.

— И благодарна своей семье за поддержку, — сказала Матвиенко.

Как сообщал Лайф, ранее Валентина Матвиенко дала оценку конкурсу управленцев "Лидеры России". По мнению сенатора, он создаёт реальные социальные лифты для молодёжи.