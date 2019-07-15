Беспилотный автомобиль "Яндекса" нарушил правила в Москве

Машину "поймали" на пересечении улицы Мосфильмовская и Проектируемого проезда № 6095.

Беспилотный автомобиль "Яндекса" пересёк стоп-линию на красный свет светофора во время тестирования в Москве. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Автомобиль "поймали" на пересечении улицы Мосфильмовская и Проектируемого проезда № 6095, — рассказал собеседник агентства.

В "Яндексе" заверили, что в нарушении правил дорожного движения виноват водитель-испытатель. В компании пояснили, что во время инцидента беспилотный автомобиль находился на ручном режиме управления. Робот же при появлении проблем движению останавливается.

Сообщение о том, что в Москве на дорогах общего пользования начали тестировать беспилотные автомобили "Яндекса", появилось 20 июня.