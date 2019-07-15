Умершую во время массажа москвичку в клинике описали как нервную и возбуждённую

Во время процедуры её начало трясти, и женщина скончалась ещё до приезда скорой помощи.

Женщина, умершая в столичном центре врачебной косметологии Dr. Kachan во время массажа, была очень напряжённой. Об этом Лайфу рассказали в администрации учреждения.

— Нервничала. Она всегда такая приходила — возбуждённая, — заявила администратор.

По словам собеседницы Лайфа, Элина упала в обморок и они вызвали скорую. Персонал клиники также пытался оказать первую помощь, но безрезультатно. Клиентка скончалась до приезда врачей.

Ранее Лайф писал, что погибшая явилась в клинику с расширенными зрачками и тремором. Косметолог уверяла, что даже не успела начать процедуру массажа или наложить маски для чистки лица. По её словам, пациентку затрясло в кресле и у неё пошла пена изо рта.