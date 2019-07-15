Лайф публикует видео из кабинета медцентра, в котором умерла пациентка

Тело Элины Бабичевой находится в морге. Причина смерти станет известна только после вскрытия.

В распоряжении Лайфа оказались кадры съёмки из кабинета медицинского центра на Кастанаевской улице, где накануне скончалась 29-летняя пациентка. В тот день погибшая Элина Бабичева пришла на сеанс лицевого массажа. Врач-косметолог, проводившая процедуру, арендовала здесь кабинет.

Большую часть комнаты занимает кушетка, которая может быть использована как для косметологических процедур, так и для массажа. Также в кабинете есть рабочий стол, стулья, шкаф для хранения препаратов, а в углу до сих пор стоит букет цветов — видимо, от довольных пациентов.

Напомним, что, со слов медперсонала, на приёме у девушки неожиданно начались судороги и пошла пена изо рта. Ей вызвали скорую помощь, но она умерла за считаные минуты на глазах у своего косметолога.

При осмотре в области лица и туловища пациентки обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой. Со слов её родственников, несколькими днями ранее она обращалась к другим специалистам для проведения косметологических процедур.

В самой клинике Лайфу рассказали, что погибшая пришла на сеанс к специалисту Юлии Качан с расширенными зрачками и тремором. Женщина якобы явилась после бурно проведённых выходных взъерошенной и какой-то нервной.

В данный момент тело Элины Бабичевой находится в морге. Причина смерти станет известна только после вскрытия.