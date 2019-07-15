В Мурманской области родственница убила ветерана Великой Отечественной

Тело мужчины 1924 года рождения с проломленной головой в квартире обнаружил его сын.

Следователи в Мурманской области разбираются в обстоятельствах убийства ветерана Великой Отечественной войны в городе Ковдоре. Вечером 10 июля тело 95-летнего пенсионера нашёл его сын.

Криминалисты в ходе осмотра тела на месте происшествия обнаружили у погибшего повреждения в области головы, которые свидетельствовали о насильственной смерти. Они установили обстоятельства и виновника преступления.

По подозрению в совершении преступления задержали родственницу убитого ветерана. Она дала признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге лжегазовик ограбил ветерана ВОВ на 400 тысяч рублей.