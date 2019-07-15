Глава Торгово-промышленной палаты призвал узаконить семейное предпринимательство

Изменения в законодательство нужно внести для упрощения отчётности, считает Катырин.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил узаконить семейное предпринимательство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Одно из предложений, которое мы бы просили вас поддержать, — это узаконить само понятие "семейное предпринимательство"... Это позволило бы реализовать ещё одно предложение, которое мы хотели на ваше рассмотрение внести, — ввести понятие семейного патента, — обратился президент ТПП к главе государства.

Катырин считает, что введение семейного патента позволит избавить граждан от оформления "бесконечных документов по отчётности", на которое россияне тратят своё время и деньги. Он напомнил, что на данный момент россияне обязаны предоставлять 40 бумаг по каждому члену семьи, если их регистрировать в своём деле как положено.

Путин согласился с необходимостью проработать нормативную базу, которая была бы посвящена семейному предпринимательству. По его мнению, надо тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы позволить людям полноценно работать, получать поддержку.

Ранее Путин заявил, что бизнес начал возвращать капитал в страну.