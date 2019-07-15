Бабушка найденного в квартире с двумя телами малыша назвала причину смерти дочки

Женщина беспокоится, что ей не отдают внука. Маленький Марсель пока находится в инфекционной больнице.

Бабушка трёхлетнего малыша, который провёл около 12 часов в квартире с мёртвой мамой и её знакомой, не верит, что её дочь употребляла наркотики. Елена Ивановна считает, что в произошедшем виновата подруга дочери. Сама бабушка, когда произошла трагедия, была на даче.

— Инне было 28 лет. Главная версия смерти — отравление. Скорее всего, алкоголем. Хотя говорят, там совсем немножко отпито. Инна вообще у меня не пила, я очень за этим следила. А если и пила, то только благородные напитки: вино, шампанское. Тем более у неё ребёнок был. У неё — работа-дом-работа-дом. Она работала медсестрой в частной клинике. Её там очень уважали, она вообще была молодец, — рассказала мать погибшей Лайфу.

По словам Елены Ивановны, Инна познакомились с подругой в больнице около месяца назад. Женщина подозревает, что именно новая знакомая Екатерина виновата в произошедшем. Дочь не употребляла наркотики, говорит женщина. Мать уверена в этом, поскольку они с Инной и трёхлетним Марселем жили в одной квартире, всегда были у неё на глазах.

Сейчас женщину беспокоит то, что ей не отдают мальчика. Он пока находится в инфекционной больнице. Нужно оформлять опекунство. Елена Ивановна надеется, что управится с оформлением документов за неделю и заберёт внука.

Между тем источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что Екатерина пыталась покончить с собой несколько лет назад. Женщина жила в квартире брата. Есть неподтверждённая информация, что из-за финансовых проблем она была вынуждена продать квартиру бабушки.

Также собеседник рассказал, что ребёнка и мёртвых женщин нашли случайно — они затопили квартиру, находящуюся этажом ниже. В итоге дверь пришлось вскрывать.

Как ранее писал Лайф, тела двух женщин обнаружили в ванной комнате.