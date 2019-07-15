Загитову не стали наказывать за вождение без прав

Олимпийской чемпионке грозил административный штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Расследование факта езды несовершеннолетней чемпионки Алины Загитовой в автомобиле без водительского удостоверения прекращено. Об этом рассказали Лайфу в УМВД РФ по Удмуртской Республике. Причиной названо истечение срока давности привлечения к ответственности.

— Административное расследование прекращено на основании п. 6 ч. 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, — рассказали правоохранители.

Проверка была начата во второй половине мая, после того как в Интернете появилось видео, как спортсменка едет по дороге за рулём авто. 18 мая этого года Загитовой исполнилось 17 лет, и даже если девушка закончила автошколу, она не имеет действующего водительского удостоверения.