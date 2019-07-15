В МИД РФ заявили о переговорах Москвы и Киева об обмене украинских моряков

Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков, арестованных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
— Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем, — сказал Карасин журналистам.
Как уже сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. В ходе допроса они признали, что совершили провокацию. В конце мая Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте всех моряков до 24 июля. Сегодня ФСБ РФ попросила продлить содержание под стражей ещё на три месяца.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram