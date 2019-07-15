Жительница Казани попыталась украсть в магазине огромную головку сыра — видео

Неловкую попытку впихнуть товар в сумку сняли камеры видеонаблюдения супермаркета.

В Казани камеры супермаркета сняли, как одна из посетительниц пытается украсть большую головку нерасфасованного сыра.

Видно, как женщина с трудом достаёт тяжёлый круг сыра и старается впихнуть его в свою дамскую сумку. После нескольких попыток у неё это получается, и она начинает делать вид, что просто осматривает товар.

Как уточняет "Татарстан-24", на выходе воришку задержала охрана. Товар вернули на прилавок. Дальнейшая судьба нарушительницы пока не известна.

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