Жительница Казани попыталась украсть в магазине огромную головку сыра — видео

В Казани камеры супермаркета сняли, как одна из посетительниц пытается украсть большую головку нерасфасованного сыра.
Видно, как женщина с трудом достаёт тяжёлый круг сыра и старается впихнуть его в свою дамскую сумку. После нескольких попыток у неё это получается, и она начинает делать вид, что просто осматривает товар.
Как уточняет "Татарстан-24", на выходе воришку задержала охрана. Товар вернули на прилавок. Дальнейшая судьба нарушительницы пока не известна.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичка устроила набег на салон красоты ради волос для наращивания.
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