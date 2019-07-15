Лайф узнал подробности гибели двух женщин в Москве: умерли одновременно

Подруг нашли в ванной в столичной квартире, а в другой комнате находился трёхлетний сын одной из них.

Две женщины, которых нашли мёртвыми в столичной квартире, умерли одновременно. При обнаружении их тела лежали параллельно. Об этом рассказала Лайфу мать одной из погибших — Екатерины.

Ирина Геннадьевна в день трагедии находилась с мужем на даче. К ним должны были присоединиться её дочь с подругой. Однако женщины так и не приехали.

Вскоре сын позвонил родителям и рассказал о жалобах соседей снизу, что их затопили. Тогда семья ещё не знала, что Екатерина и её подруга мертвы, а в квартире находится трёхлетний сын последней. Об этом стало известно около 23 часов, когда вскрыли дверь с полицией.

Ранее мать второй погибшей — Инны — назвала Лайфу главную версию смерти женщин. Она считает, что дело в отравлении.