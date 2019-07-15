Активисты "Молодёжки ОНФ" помогут пострадавшим при паводке в Приангарье

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 25 человек. Судьба ещё нескольких местных жителей остаётся неизвестной.

Более 120 активистов "Молодёжки ОНФ" помогут пострадавшим при паводке в Иркутской области. Участники региональных команд молодёжного направления Общероссийского народного фронта едут в подтопленные районы из Иркутска, Красноярского края, Тувы, Хакасии и Бурятии.

— Среди более 120 наших ребят есть профессиональные столяры, плотники, врач, ветеринар. Мы связались с администрациями районов, в которые выезжаем, заказали пиломатериалы — в каждый населённый пункт порядка 12,5 кубометра, — приводит пресс-служба движения слова руководителя "Молодёжки ОНФ" Игоря Кастюкевича.

Активисты направляются в населённые пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов, где нужно разобрать завалы, помочь с восстановлением объектов инфраструктуры и оказать адресную помощь пострадавшим людям.

С конца июня в Иркутской области жертвами сильного паводка стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. В настоящее время уже вывезено 140 тысяч кубометров мусора с затопленных территорий, проводится санитарная обработка.