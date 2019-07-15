СК заподозрил основателя "Нового потока" в мошенничестве в составе ОПГ

38

Дмитрий Мазуров. Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Следователи настаивают на аресте обвиняемого, чтобы тот не смог держать связь с сообщниками.

Основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров, задержанный по обвинению в хищении более $3 млрд кредитных средств, мог действовать в составе ОПГ. Такую версию озвучил следователь на заседании Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте нефтяника.

Подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы. Мазуров может связываться с другими участниками, — заявил он.

Ранее стало известно, что Мазурову предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По данным СМИ, он подозревается в хищении трёх миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и "Альфа-банка". Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×