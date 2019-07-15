Москалькова оценила телефонный разговор Путина и Зеленского

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Она считает, что эта беседа дала импульс для её дальнейшей работы с омбудсменом из Незалежной Людмилой Денисовой.

— Очень важно, что состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, это определённый импульс для возможности поиска эффективных решений и помощи людям, — сказала Москалькова на брифинге по итогам встречи с Денисовой.

Она также добавила, что разговор даёт импульс для "справедливого и законного" решения по делу Кирилла Вышинского.

Как уже сообщал Лайф, 11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Главы государств договорились продолжать контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц.