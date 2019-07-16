В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400

Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер пообещал поставить Анкаре ультиматум в случае своего назначения.

Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе, — заявил Эспер.

Он также пообещал поставить ультиматум Анкаре по поводу С-400 и F-35 в случае своего назначения на должность министра обороны страны.

— Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге — министру обороны [Турции], что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не то и другое, — уточнил Эспер.

Напомним, в Турцию уже доставили десятый самолёт с компонентами С-400. При этом, по мнению американского президента Дональда Трампа, отказ США продать истребители будет несправедливым, несмотря на то что Анкара заключила контракт на поставку ракет с Москвой.