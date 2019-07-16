Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

Политики обсудили транзит газа через Украину и двусторонние экономические отношения.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте украинского лидера.

Они обсудили транзит газа через Украину и двусторонние экономические отношения.

Также обсуждалась обстановка на востоке Украины после "недавнего прогресса в процессе разведения войск". Стороны выразили надежду, что данный процесс будет продолжен, пояснили в сообщении Кабмина ФРГ.

Меркель и Зеленский сошлись на необходимости полной реализации минских договорённостей, в том числе в контексте обмена пленными, и договорились оставаться в контакте по работе в рамках "нормандского формата".