Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

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Фото © AP Photo / Michael Sohn

Политики обсудили транзит газа через Украину и двусторонние экономические отношения.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте украинского лидера.

Они обсудили транзит газа через Украину и двусторонние экономические отношения.

Также обсуждалась обстановка на востоке Украины после "недавнего прогресса в процессе разведения войск". Стороны выразили надежду, что данный процесс будет продолжен, пояснили в сообщении Кабмина ФРГ.

Меркель и Зеленский сошлись на необходимости полной реализации минских договорённостей, в том числе в контексте обмена пленными, и договорились оставаться в контакте по работе в рамках "нормандского формата".

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