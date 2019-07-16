Для максимальной маскировки 65-летний гражданин Колумбии решил надеть сверху шляпу.

В аэропорту Барселоны мужчина пытался пронести полкилограмма кокаина под париком, сообщила национальная полиция в " Твиттере ".

Для максимальной маскировки 65-летний преступник из Колумбии решил надеть не только парик, но и шляпу. Однако она как раз и привлекла внимание сотрудников полиции.

Под нелепо большим париком правоохранители обнаружили пакет с 503 г кокаина. Общая стоимость такой контрабанды превышает 30 тысяч евро.

— Арестован в Барселоне с наркотиками в парике ... Его волосы выпадут! — сказано в шутливом сообщении полиции.

Ранее косметолог из Великобритании села в тюрьму на десять лет за перевозку 15 кг кокаина.