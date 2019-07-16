Евросоюз снова просит Россию признать вину в крушении MH17

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщается в сегодняшнем заявлении Совета Европы.

— Европейский союз призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу, — говорится в тексте сообщения.

По мнению представителей ЕС, Россия должна поспособствовать проводимому расследованию авиакатастрофы. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини при этом подчеркнула, что "Евросоюз приветствует заявление совместной следственной группы от 19 июня о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырём лицам".

Катастрофа произошла в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа "боинга", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, которая была вывезена на Украину в 1986 году.

Путин заявил, что следствие по MH17 не предоставило доказательств вины РФ