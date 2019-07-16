В правительстве обсуждают новый способ тарификации вывоза мусора в России

Он может основываться на количестве контейнеров, которые установлены на мусорных площадках.

Правительство РФ разрабатывает новую систему расчёта стоимости вывоза бытовых отходов. Предполагается, что она будет основываться на количестве контейнеров, которые установлены на мусорных площадках. Об этом рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин, сообщает ТАСС.

— Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться "по факту"... Система будет во многом напоминать расчёт по нормативам. Количество контейнеров будет считаться, исходя из нормативных величин. Далее можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать плату из этого. Получается довольно непростая формула, как раскидывать эту сумму между квартирами и офисами, — отметил Макрушин.

Напомним, существующая система тарифов основана на статистических данных. Для расчёта стоимости услуги берётся норматив накопления для жителей данного региона и умножается на тариф регионального оператора за перемещение отходов. Получившаяся сумма делится на число дней.