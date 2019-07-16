На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады

По факту гибели Василия Мосякина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.

— Сегодня найден мёртвым кандидат в народные депутаты Василий Мосякин, — заявил Вилкул.

По его словам, тело депутата нашли вечером, а основной версией причины смерти следствие считает самоубийство.

— Мы не верим, что мог быть даже намёк на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата, — заявил политик.

Пресс-служба полиции Николаевской области также подтвердила факт гибели кандидата в депутаты.

— Сегодня около 19:30 в городе Первомайске в боксе предприятия по улице Гвардейской охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, — сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.

Полиция отметила, что на месте происшествия следствие продолжает вести работы. По факту гибели Мосякина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Как ранее рассказал сам Викул, его партия "Оппозиционный блок" идёт в парламент для того, чтобы объединить страну.