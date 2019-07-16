Захарова призвала грузинский народ к "честному разговору" внутри страны

По её мнению, произошедшее подталкивает к размышлениям, не потеряла ли Грузия саму себя.

На фоне происходивших в последнее время антироссийских выступлений грузинскому народу следует консолидироваться и начать честный разговор на уровне государства и общества. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

— Что дальше? Мне кажется, что здесь очень важно, это очень сложно, но, наверное, быть честными с самими собой, внутри общества. Каким-то образом начать консолидацию и честный разговор внутри себя. В том числе и по вопросу Абхазии и Южной Осетии, — сказала она.

По словам Захаровой, стоило бы сперва провести диалог внутри страны, "прежде чем говорить с кем-то другим".

При этом она отметила, что периодически слышит в качестве упрёка в свой адрес слова о том, что "мы потеряли Грузию". По мнению Захаровой, произошедшие события заставляют задуматься, не потеряла ли Грузия саму себя.

Ранее Мария Захарова сообщила, что МИД РФ не отзывал из Киева своё предложение по украинским морякам.