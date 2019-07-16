В США арестовали бывшего президента Перу

На данный момент Алехандро Толедо предстал перед американскими судебными властями.

В США задержали бывшего президента Перу Алехандро Толедо, сообщила прокуратура южноамериканской страны 16 июля.

— Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию, — сообщается на сайте ведомства.

По информации прокуратуры, на данный момент Толедо предстал перед американскими судебными властями в рамках процесса по возможной высылке его на родину.

Толедо был главой Перу в 2001–2006 годах. По версии перуанского следствия, его деятельность в качестве президента страны могла способствовать принятию закона, вносившего тендерные правила, благодаря которым бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить контракты на полмиллиарда долларов. Кроме того, экс-лидер страны имел проблемы с законом в США из-за алкоголя.