СМИ: Более 30 детей были госпитализированы в Крыму из-за отравления

Всего за медицинской помощью обратилось около 40 воспитанников санатория "Лучистый".

Из-за отравления в санатории в Крыму более 30 детей были госпитализированы. Из них трое доставлены в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Евпатории.

— 34 ребёнка госпитализированы, трое в реанимации, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что речь идёт о детях, отдыхавших в санатории "Лучистый", причина массового отравления пока не определена.

По словам начальника лагеря Рената Каюмова, всего за медицинской помощью обратилось около 40 воспитанников. У всех были зарегистрированы диарея и рвота. Он отметил, что раньше претензий не было.

По его данным, на месте работают специалисты Роспотребнадзора и Администрации Евпатории. Причина происшествия неясна.