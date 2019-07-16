Зеленский уволил более 20 глав районных администраций за день

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Владимир Зеленский. Фото © Администрация Президента Украины

Причиной тому стало окончание срока полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал распоряжения об увольнении 22 глав районных госадминистраций. Соответствующие документы размещены на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский уволил председателей администраций в Харьковской, Ровенской, Хмельницкой областях, а также глав Оболонской и Печерской администраций Киева.

Согласно опубликованным распоряжениям, причиной стало окончание срока полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее стало известно, что 10 июля Зеленский уволил 71 главу администраций в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Кировоградской и Львовской областях.

В команде президента отмечали, что избрание глав администраций должно пройти на прозрачной конкурсной основе, но ввиду нехватки времени от такой идеи отказались.

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