Зеленский уволил более 20 глав районных администраций за день

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал распоряжения об увольнении 22 глав районных госадминистраций. Соответствующие документы размещены на официальном сайте украинского лидера.
Зеленский уволил председателей администраций в Харьковской, Ровенской, Хмельницкой областях, а также глав Оболонской и Печерской администраций Киева.
Согласно опубликованным распоряжениям, причиной стало окончание срока полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко.
Ранее стало известно, что 10 июля Зеленский уволил 71 главу администраций в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Кировоградской и Львовской областях.
В команде президента отмечали, что избрание глав администраций должно пройти на прозрачной конкурсной основе, но ввиду нехватки времени от такой идеи отказались.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram