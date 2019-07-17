В США рассматривают возможность введения мер против Турции за покупку С-400

Закон CAATSA предусматривает введение санкций против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, осуществляющих с ними военно-техническое сотрудничество.

В США рассматривают варианты возможных мер против Турции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, которые предусмотрены в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, её слова передаёт РИА "Новости".

— Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые доступны в рамках закона CAATSA, — сказала она.

Закон CAATSA предусматривает введение санкций против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, осуществляющих с ними военно-техническое сотрудничество.

Поставки российских С-400 Турции вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или отменить Турции поставку истребителей F-35. Однако турецкие власти заключили контракт на поставку С-400, чьи элементы уже доставляются в страну. Несмотря на такую позицию американской стороны, президент США Дональд Трамп заявил, что отказ США продать Турции F-35 будет несправедливым.