Количество жертв крушения самолёта в Канаде выросло до четырёх человек

Спасатели исследуют место происшествия в попытках найти ещё трёх человек, находившихся в салоне.

До четырёх человек увеличилось число погибших во время крушения легкомоторного самолёта с рыбаками на борту на поверхность озера Мистатин на территории провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады. Об этом сообщает телеканал CTV.

По информации журналистов, на борту поплавкового самолёта de Havilland DHC-2 Beaver находилось семь человек: 61-летний пилот, два гида, а также четыре туриста-рыбака, которые направлялись на указанное озеро ради острых рыболовных впечатлений.

Самолёт должен был приземлиться вечером, однако этого не произошло. Утром после звонка был поднят поисковый борт Объединённого спасательно-координационного центра (JRCC), который обнаружил обломки гидросамолёта.

В настоящий момент ведутся поиски трёх пропавших без вести пассажиров. Начато расследование случившегося.