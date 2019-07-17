В Совфеде надеются на изменения политики ЕС с приходом новой главы Еврокомиссии

Организацию 16 июля официально возглавила экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может прислушаться к меняющимся в Европе настроениям и пойти по пути нормализации отношений Евросоюза с Россией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена Комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова.

— Без всякого показного оптимизма осторожно предположу, что Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена учесть меняющиеся в Европе настроения. Безрезультатная война надоела всем. В Европарламенте всё больше депутатов, желающих нормализации европолитики. <...> Возможно, мать семерых детей прислушается к ним, — пояснил Морозов.

Отметив, что новую главу Еврокомиссии сложно отнести к сторонникам нормализации отношений с Россией, Морозов добавил, что одно дело — быть главой Минобороны Германии и добиваться увеличения военного бюджета, а совсем другое — управлять европолитикой.

Напомним, сегодня Европарламент утвердил бывшую главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии. Она будет занимать этот пост пять лет.