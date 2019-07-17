Лавров: Судебное разбирательство по делу Вышинского напоминает театр абсурда

Высокопоставленный дипломат снова объявил требования Москвы немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права.

Судебное разбирательство по делу главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского абсурдно, полагает глава МИД России Сергей Лавров. Его интервью газете "Аргументы и факты" приводит официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

— Судебное разбирательство по делу главного редактора РИА "Новости-Украина" напоминает театр абсурда. Нет никаких сомнений, что журналист был арестован незаконно — только за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение событий. Это, похоже, понимают и украинские прокуроры, которые откладывают слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия, — указал дипломат.

Министр снова объявил требования Москвы немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права, а также напомнил о том, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами Вышинского.

— Прилагаем максимум усилий в работе с иностранными партнёрами, в том числе на международных площадках, побуждая их оказать воздействие на Киев для ускорения положительного решения данного вопроса, — указал глава МИД РФ.

Суд в Киеве 15 июля перенёс на 19-е число заседание по делу обвиняемого в государственной измене Вышинского. Как пояснили в суде, это решение принято в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу.

Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения из раза в раз продлевалась. Вышинский отвергает все обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.