Россия ожидает выполнения Зеленским обещаний по "Минску-2" после выборов в Раду

Российское правительство рассчитывает, что после проведения выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский всё же приступит к выполнению договорённостей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
— Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договорённости оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную раду, — сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
При этом дипломат отметил, что посылаемые Зеленским сигналы в период его предвыборной кампании и сразу после избрания на пост имеют весьма противоречивый характер.
По словам Лаврова, в отношении Донбасса главное — это услышать людей и покончить с войной. Он выразил надежду, что пришедшие к власти на Украине силы не станут продолжать "провальный курс" бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а займутся реальными делами.
Лавров подчеркнул, что начавшееся в конце июня разведение сил в станице Луганская убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса.
Ранее Лайф сообщал, что, по мнению Лаврова, уголовное преследование Вышинского украинскими правоохранителями больше похоже на театр абсурда.
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