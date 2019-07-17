Россия ожидает выполнения Зеленским обещаний по "Минску-2" после выборов в Раду

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киеву пора услышать людей и покончить с войной.

Российское правительство рассчитывает, что после проведения выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский всё же приступит к выполнению договорённостей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договорённости оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную раду, — сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

При этом дипломат отметил, что посылаемые Зеленским сигналы в период его предвыборной кампании и сразу после избрания на пост имеют весьма противоречивый характер.

По словам Лаврова, в отношении Донбасса главное — это услышать людей и покончить с войной. Он выразил надежду, что пришедшие к власти на Украине силы не станут продолжать "провальный курс" бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а займутся реальными делами.

Лавров подчеркнул, что начавшееся в конце июня разведение сил в станице Луганская убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса.

Ранее Лайф сообщал, что, по мнению Лаврова, уголовное преследование Вышинского украинскими правоохранителями больше похоже на театр абсурда.