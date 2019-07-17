Минобороны Германии возглавит "преемница Меркель" Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Председатель германского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр 17 июля будет назначена министром обороны Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации президента ФРГ.
— ...Первый вице-президент бундесрата Михаэль Мюллер вручит увольнительную грамоту министру обороны Урсуле фон дер Ляйен. Также он вручит Аннегрет Крамп-Карренбауэр грамоту о назначении на данный пост в соответствии с рекомендациями федерального канцлера, — поясняется в сообщении.
Урсулу фон дер Ляйен ранее выдвинули на должность главы Еврокомиссии.
Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре прошлого года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально именно в ней канцлер видела свою преемницу во главе кабмина.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram