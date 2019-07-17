Лавров об улучшении отношений РФ и США: Для танго нужны двое

Министр заверил, что Россия не намерена опускать руки и продолжит "поиск точек соприкосновения с американцами, несмотря на трудности".

Отношения между Россией и США вряд ли улучшатся в ближайшее время, однако Москва готова совместно над этим работать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

— В ближайшем будущем — вряд ли. Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей — процесс обоюдный. Наша страна к такой работе готова, мы об этом говорили неоднократно, — сказал Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что на России и США лежит особая ответственность, поскольку страны являются крупнейшими ядерными державами, государствами — основателями ООН и постоянными членами Совета Безопасности. Поэтому сотрудничество Москвы и Вашингтона, отметил он, является ключевым элементом к обеспечению стабильности и предсказуемости в мировых делах.

— Но не всё зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое, — подчеркнул министр.

Лавров также обратил внимание, что ранее американский президент Дональд Трамп говорил о заинтересованности в налаживании отношений с Россией. При этом, по словам российского министра, далеко не все в Вашингтоне разделяют его настрой.

— Об этом свидетельствуют такие недружественные шаги, как выдвижение в наш адрес разного рода безосновательных обвинений, введение финансово-экономических санкций, отъём дипломатической собственности, похищения наших граждан в третьих странах, противодействие российским внешнеполитическим интересам, попытки вмешиваться в наши внутренние дела, — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что многие американские политики в преддверии выборов президента в США "пытаются перещеголять друг друга в нагнетании антироссийских фобий".

Однако министр заверил, что Россия не намерена опускать руки и продолжит "поиск точек соприкосновения с американцами, несмотря на трудности". Учитывая тот факт, что оба президента видят необходимость вывести отношения США и России из тупика, отметил Лавров и напомнил о встрече двух лидеров на саммите G20.

Комментируя некоторые шаги Соединённых Штатов, Лавров признал, что в целом Вашингтон ведёт себя непоследовательно, а зачастую — и непредсказуемо. Поэтому прогнозировать что-либо в отношениях с США — дело неблагодарное, считает глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров рассказал, чего ожидает Россия от президента Украины Владимира Зеленского после выборов в Верховную раду.